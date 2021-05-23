Стало известно, какое оружие хранилось на складе во Врбетице

В чешской деревне Врбетице хранилось старое, не предназначенное для продажи оружие времен Варшавского договора. Об этом рассказа болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, чья компания EMCO арендовала помещения на взорвавшемся в 2014 году складе.

Он сообщил изданию Spiegel, что впервые услышал версию о причастности к случившемуся российских спецслужб, когда Прага в апреле выдвинула соответствующие обвинения. Ранее причины взрыва были ему неизвестны.

«Наша компания, как и многие другие фирмы, арендовала во Врбетице склад. Там мы хранили старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи», — заявил он.

Предъявив Москве обвинения в причастности к взрыву, Чехия выслала 18 российских дипломатов. Россия в ответ персонами нон грата объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии. Москва внесла Чехию в список недружественных стран.

Сенатор Алексей Пушков счел версию взрыва во Врбетице неадекватной и политизированной. По его мнению, она похожа на «дурной водевиль».