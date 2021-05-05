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    05 мая 2021, 19:54

    Болгарский президент объявил о намерении распустить парламент

    Артур Блянихов

    Глава Болгарии Румен Радев обозначил, что намерен распустить парламент на следующей неделе и назначить на 11 июля проведение повторных парламентских выборов. Об этом сообщил ТАСС.

    «На следующей неделе я распущу Народное собрание и назначу служебное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля», — цитирует Радева «Парламентская газета».

    По данным издания, от своего права сформировать правительство отказалась третья по числу депутатов в Народном собрании «БСП за Болгарию».

    Президент Болгарии высоко отметил решение партии не возглавлять экспертное программное правительство. По его словам, стране нужна волевая политическая альтернатива, которую не смог произвести нынешний парламент.