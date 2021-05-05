Болгарский президент объявил о намерении распустить парламент

Глава Болгарии Румен Радев обозначил, что намерен распустить парламент на следующей неделе и назначить на 11 июля проведение повторных парламентских выборов. Об этом сообщил ТАСС.

«На следующей неделе я распущу Народное собрание и назначу служебное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля», — цитирует Радева «Парламентская газета».

По данным издания, от своего права сформировать правительство отказалась третья по числу депутатов в Народном собрании «БСП за Болгарию».

Президент Болгарии высоко отметил решение партии не возглавлять экспертное программное правительство. По его словам, стране нужна волевая политическая альтернатива, которую не смог произвести нынешний парламент.