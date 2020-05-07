Болгарский политик запустил акцию в честь Дня Победы

Он отметил, что в настоящий момент многие пытаются переписать историю в угоду личным интересам. Однако не стоит забывать о том, чему нас учили в школах. По его словам, эти знания необходимо передать новому поколению.

Так как из-за пандемии коронавируса уличное празднование Дня Победы во многих странах было отменено, он предложил чествовать героев, не выходя из дома.

«Почему бы не повесить на окно или на балкон георгиевскую ленточку, знамя победы, красный или синий платочек — прославленный в песне солдатский символ любви, с которыми 75 лет назад герои шли к бессмертию и Победе», — пояснил Малинов.