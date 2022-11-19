Мир 19 ноября 2022, 03:29 Болгарский генерал назвал возможную задачу провокации с ракетами в Польше Генерал Бояджиев: целью провокации в Польше была дискредитация идеи переговоров Telegram

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Возможной целью провокации с ракетами в польском Пшеводуве могла быть дискредитация идеи переговоров между Россией и Украиной. Такое предположение высказал болгарский генерал Тодор Бояджиев в беседе с порталом Dnes.dir.bg.

«Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры. Чтобы их не было, пальба продолжалась, а кто-то копил миллионы — от продажи газа и нефти или от продажи оружия», — заявил генерал.

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Бояджиев раскритиковал решение властей Болгарии оказывать Украине военную помощь. Генерал считает, что не нужно «подливать масла в огонь», это противоречит интересам Болгарии.

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«На мой взгляд, болгарское правительство, к сожалению, из-за своих недальновидных решений теряет много хороших возможностей», — пояснил военный.

Бояджиев предложил властям страны выступить посредником между Россией и Украиной.

Турецкий журналист отметил, что в нормальных условиях НАТО должен применить к Украине пятую поправку Устава организации, ведь Киев напал на члена альянса. Инцидент с ракетами он назвал провокацией против России.