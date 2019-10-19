Болгарские врачи на полдня оставили пожилую пациентку в томографе

Все началось с того, что пенсионерку пришла навестить дочь, но в палате она ее не нашла, а врачи только разводили руками и никто не знал, куда делась пожилая женщина.

Врачи забыли у осетинки в животе хирургические зажимы Подробнее

«Они предположили, что диагноз, который они поставили испугал ее настолько, что она сбежала из больницы», — поделилась Стефка Сабинова, расстроенная пропажей матери. По ее словам, она испугалась, что мама потеряется и обратилась в полицию. После шести часов поисков Асенку Христову нашли в больнице. Ее нашла медсестра, которая зашла в кабинет, где находился томограф.

«Я услышала стук каблуков в коридоре, потом загорелся свет и я начала кричать», — рассказала историю своего спасения Асенка Христова. Выяснилось, что после того, как пенсионерку положили в аппарат и зафиксировали ее, чтобы она не двигалась ассистент врача просто забыла о пациентке, заперла дверь и ушла в отпуск.

В больнице заявили, что никакой опасности для здоровья долгое пребывание в томографе не несет, потому что после выполнения процедуры он отключается. Однако родственники не согласились с этим утверждением и пригрозили подать на больницу в суд.

Долечивать воспаление легких пенсионерка будет в одной из клиник Софии.

Забывчивость врачей бывает еще и опасной. Так хирурги забыли внутри жительницы Владикавказа зажимы после проведения кесарева сечения. От медицинских инструментов внутри женщина до сих пор мучается от боли.