Болгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) готова протестовать в случае повышения цен на газ. Исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов заявил об этом премьер-министру страны Кирилу Петкову. Об этом сообщила радиостанция BNR.

Глава федерации призвал правительство Болгарии сохранить цены на прежнем уровне или снизить их, так как промышленность страны не может платить за газ больше, чем по апрельским ценам.

«В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей», — заявил Найденов.

Петков планирует встретиться с представителями организаций работодателей 5 мая, тема встречи — цены на газ и электричество.

Россия приостановила подачу газа в Болгарию 27 апреля из-за отказа «Булгаргаза» платить за энергоноситель по новой схеме, в рублях. Болгарии предсказывали сложности при отказе от российского газа. Эксперты считают, что в стране «наступит хаос».