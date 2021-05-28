Болгарские читатели бурно отреагировали на статью издания «Дневник» об отказе Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток — 2». Одни отметили силу Германии, которая сумела отстоять свои интересы, другие — слабость Байдена в ведении внешней политики.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» не несет никакого смысла. Он пояснил, что проект практически завершен, а новые ограничения приведут к очередному витку осложнений в отношениях с Европой.

«Германия, в отличие от нас, сумела отстоять свои национальные интересы. Без сюрпризов!» — написал читатель под ником Шоршо.

Пользователь гошо назвал «Северный поток — 2» осиновым колом, который намазали чесноком и увенчали православным крестом. Им Путин ударил «американского вампира» в сердце.

«Черная точка для Байдена. Рейган не перестал выступать против газовой зависимости Западной Европы и не прекратил санкции, хотя Франция и Германия выступали против этого», — написал пользователь под ником зеркало.

Читатель Самоедин отметил, что и без «Северного потока — 2» Россия поставляла газ в Европу, только это было дороже из-за транзитных сборов. Санкции против российского газопровода для США принесли бы больше минусов, чем плюсов, потому что они ухудшили бы отношения с Европой.

«Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики», — заметил kvasimodo.

С ним согласен читатель под ником Gunther, он отметил, что Байден предал болгар, когда отказался от санкций против завершения «Северного потока — 2».

Пользователь под ником radelmarfx считает, что от «Северного потока — 2» выиграют только политики США, Германии и России.

«Согласились ли американская государственная мафия, немецкая государственная мафия и российская государственная мафия разделить прибыль от транспортировки газа из злой России в добрый ЕС? Верно? Сможет ли кто-нибудь наконец понять, что это большой цирк, чтобы иметь возможность устраивать шоу для плебеев, в то время как большие наверху копаются в карманах и покупают яхты и особняки за миллиарды долларов. Едва», — написал он.