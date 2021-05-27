Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась

Фотограф Геннадий Авраменко на своей странице в Facebook сообщил о смерти болгарской актрисы и певицы Лорины Камбуровой. Ей было 30 лет, передает портал New Inform.

По словам Авраменко, Камбурову положили в больницу с двухсторонним воспалением легких и она умерла в результате болезни.

«Мы должны были встретиться на премьере фильма „Любовь и монстры“ в конце апреля в Москве, но она не смогла — двустороннее воспаление легких, больница», — цитирует фотографа «Газета.ru».

По данным издания, актриса успела сняться в 13 фильмах, в частности в продолжении «Техасской резни бензопилой». Кроме того, она была вокалисткой группы Ross’N Lorina, которую она собрала семь лет назад.