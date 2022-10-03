Болгария отказалась поддержать стремление Украины в НАТО | 360°

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Болгария отказалась поддержать стремление Украины в НАТО

Президент Болгарии Радев не подписал декларацию из-за пункта о вступлении Украины в НАТО

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Пункт о поддержке вступления Украины в НАТО стал причиной неподписания декларации девяти стран Восточной Европы со стороны Болгарии. Президент Румен Радев отказался ратифицировать полный текст договора, так как считает принятие Украины в военный блок преждевременным. Об этом сообщила пресс-служба главы болгарского государства.

«Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе», — говорится в заявлении.

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В пресс-службе отметили, что предыдущая декларация о вступлении Украины в НАТО была подписана Болгарией в 2008 году в совершенно другой обстановке на мировой арене.

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Радев считает, что решение о расширении Североатлантического альянса за счет Украины стоит принимать только после принятия сторонами конфликта четких параметров его урегулирования.

Ранее Болгария отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине. Министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов пояснил, что с таким запросом обращался украинский посол.

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