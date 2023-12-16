Мир 16 декабря 2023, 09:38 Болгарию уличили в попытке остановить поставки газа из России в Европу «Србиягаз»: Болгария акцизом на газ хотела остановить поставки из РФ в Европу Anton Kavashkin/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Власти Болгарии надеялись введением акциза на транзит газа из России остановить его поставки в Европу. Однако это оказалась невозможным, заявил в интервью РИА «Новости» гендиректор компании «Сербиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.

«Цель попытки ввести эти дополнительные 100 долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого, и тогда бы они сказали — транзит не оплачен, услуга не может быть оказана», — поделился он.

Реклама

План был продуман, чтобы остановить поставки российского газа через «Турецкий поток», «Балканский поток» в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Ведь еще один подрыв газопровода, как было с «Северным потоком», оказался бы слишком подозрительным. Болгарские власти уже отозвали свое решение.

Душан Баятович также заявил, что поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров. Условия будут действовать по договору до июня 2025 года.

Европа же потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Страны смогли взять под контроль энергетический кризис, но цены уже не вернутся на прежний уровень.