Мир 18 января 2023, 18:27 Болгарию назвали инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов ЦБ Welt: премьер Болгарии Петков убедил ЕС отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России РИА «Новости»

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Страны Евросоюза приняли решение отключить платежную систему SWIFT, а также заморозить активы Центробанка России после того, как их в этом убедил бывший премьер Болгарии Кирилл Петков. Об этом написало немецкое издание Die Welt.

По данным журналистов, Петков, который в то время занимал пост главы правительства Болгарии, побывал на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе. В разговоре с лидерами ЕС он предложил отключить Россию от SWIFT и заморозить европейские облигации ЦБ.

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«У многих глав государств были сомнения, но в конечном итоге Европейская комиссия поддержала этот шаг», — говорится в статье.

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В итоге ряд крупных российских банков отключили от системы SWIFT, также была приостановлена работа платежных систем Visa и MasterCard.

Власти Евросоюза подготовят 10-й пакет антироссийских санкций к концу февраля. Как рассказали агентству Reuters дипломаты из Польши и Литвы, ограничения коснутся российских банков и СМИ. В планах — отключить от системы SWIFT большое количество финансовых организаций.