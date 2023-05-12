Мир 12 мая 2023, 12:33 Болгария запретит въезд иностранных туристов с неоткрытым шенгеном Власти Болгарии запретят въезд иностранных туристов с неоткрытым шенгеном Unsplash

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Правительство Болгарии пересмотрело условия въезда иностранных граждан. Теперь туристы с неоткрытыми многократными и однократными визами не смогут посетить страну, сообщила пресс-служба кабмина республики.

«Болгария рассмотрит следующие документы, которые выдали государства-члены Шенгенской зоны: виза с ограниченным действием для двух или нескольких визитов после однократного въезда в шенгенскую зону, а также однократную визу, если ее уже использовали один раз для въезда», — уточнили в правительстве.

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В документе говорится, что аналогичные требования предъявят обладателям национальных долгосрочных и краткосрочных виз Румынии и Кипра. После посещения этих государств въезд в Болгарию возможен в течение 180-дневного периода на срок не более 90 дней.

Ранее сообщалось, что болгарские отельеры потеряли до 80% своего дохода после резкого сокращения потока российских туристов в страну в связи с санкциями.