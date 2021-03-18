Болгария введет новый локдаун

Болгария введет жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Костадин Ангелов, сообщило издание Novinite.

Ограничения вступят в силу с 22 марта. Локдаун вводится на 10 дней.

«Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне», — заявил Ангелов.

Закроются предприятия общественного питания, игровые залы, казино, торговые центры на площади более 300 квадратных метров, бассейны, фитнес-центры, галереи. Кроме того, власти приостановили работу школ, детских садов и яслей. Посещать занятия и сдавать экзамены в очном формате разрешено только студентам-медикам.

Запрещено приглашать на торжества более 15 человек.

Аптеки, банки и продуктовые магазины продолжат работу, написал сайт ToDay News Ufa.

Ангелов призвал политиков не использовать новый локдаун в политических целях и пропаганде.

За последние сутки в Болгарии выявили 4201 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 291 769 человек. За последние 24 часа умерли 136 пациентов, в итоге число летальных исходов достигло 11 715.