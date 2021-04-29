Болгария решила выслать российского дипломата

Болгария вышлет российского дипломата, такое решение приняли в МИД страны. Накануне Болгария заявила, что считает Россию причастной к взрывам на оружейных заводах. Об этом написал ТАСС.

МИД РФ уже отреагировал на эту новость. В Министерстве заявили, что ответят на высылку российского дипломата из Болгарии. Ранее 29 апреля посол РФ в Болгарии был вызван в МИД этой страны для «серьезного разговора».

Прокуратура Болгарии ранее заявила, что подозревает шестерых россиян в четырех взрывах на оружейных заводах. Они произошли с 2011 по 2020 год.

В этих местах хранилась продукция, которая принадлежала болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Прокуратура не исключила, что существует взаимосвязь между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других государствах.

Представитель главного прокурора республики Сийка Милева добавила, что шестеро россиян находились в Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и покушения на Гебрева.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева объяснила, что власти страны предприняли дополнительные действия в рамках следствия по этому делу после скандала с высылкой российских дипломатов из Чехии.