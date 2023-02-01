Мир 01 февраля 2023, 21:28 Болгария разрешила поставлять на Украину нефтепродукты из российского сырья Правительство Болгарии разрешило поставлять на Украину нефтепродукты из российского сырья РИА «Новости»

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Болгарское правительство разрешило экспортировать на Украину нефтепродукты, полученные из российского сырья. Об этом сообщило агентство БТА.

С 5 февраля 2023 года начнет действовать европейское эмбарго на российские нефтепродукты. Болгария решила добиться отсрочки для введения запрета, так как экономика страны очень зависит от топлива, которое производится на НПЗ «Лукойла» в Бургасе.

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«С 5 февраля 2023 года разрешен экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт в третьи страны некоторых нефтепродуктов, полученных из российской нефти, импортированной на основании полученного исключения», — заявила пресс-служба правительства.

Как пояснили в постановлении, нефтепродукты нельзя безопасно хранить на территории страны, поэтому решение связано с ограничением рисков для окружающей среды и безопасности.

В Болгарии реализуют порядка 50% продуктов переработки нефти. В первую очередь, речь идет о бензине и дизельном топливе. Различные виды керосина, авиационный бензин, мазут и другие нефтепродукты страна продаст другим государствам.