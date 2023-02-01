01 февраля 2023, 21:28
Болгария разрешила поставлять на Украину нефтепродукты из российского сырья
Правительство Болгарии разрешило поставлять на Украину нефтепродукты из российского сырья
Болгарское правительство разрешило экспортировать на Украину нефтепродукты, полученные из российского сырья. Об этом сообщило агентство БТА.
С 5 февраля 2023 года начнет действовать европейское эмбарго на российские нефтепродукты. Болгария решила добиться отсрочки для введения запрета, так как экономика страны очень зависит от топлива, которое производится на НПЗ «Лукойла» в Бургасе.
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«С 5 февраля 2023 года разрешен экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт в третьи страны некоторых нефтепродуктов, полученных из российской нефти, импортированной на основании полученного исключения», — заявила пресс-служба правительства.
Как пояснили в постановлении, нефтепродукты нельзя безопасно хранить на территории страны, поэтому решение связано с ограничением рисков для окружающей среды и безопасности.
В Болгарии реализуют порядка 50% продуктов переработки нефти. В первую очередь, речь идет о бензине и дизельном топливе. Различные виды керосина, авиационный бензин, мазут и другие нефтепродукты страна продаст другим государствам.
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