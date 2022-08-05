Болгария приостановила выдачу туристических виз россиянам

В Болгарии решили приостановить прием документов от россиян на туристические визы. Выдавать их перестанут и владельцам недвижимости из РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Консульская служба Болгарии назвала меру временной, но длительность паузы в визовом процессе неизвестна.

Дипломаты уже уведомили туроператоров о принятом решении, сославшись на «чрезвычайные ситуации».

Приостановку оформления виз в Болгарии объяснили объявлением 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений страны в РФ.

Российская сторона таким образом ответила на высылку из Болгарии 70 дипломатов и технического персонала дипломатических ведомств, среди которых — генеральные консулы РФ в Варне и Русе.

Эстония и Финляндия выступили за запрет шенгенских виз для россиян, а Латвия уже прекратила выдачу этих документов жителям РФ.