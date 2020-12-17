Болгария потратит 25 млн евро на модернизацию советских Т-72

Болгарское правительство приняло решение выделить 25 миллионов евро (50 миллионов левов) на модернизацию советских танков Т-72. Будут улучшены системы управления огнем, защиты связи, ситуационной осведомленности экипажей. Проект повысит совместимость танков с техникой НАТО.

В Софии надеются, что проект обеспечит взаимодействие сил в национальном и союзническом форматах, что приведет к выполнению союзнических обязательств республики перед североатлантическим блоком с точки зрения коллективной безопасности.

Сейчас Минобороны Болгарии эксплуатирует свыше 80 танков Т-72. В резерве — свыше 200 боевых машин. Сухопутные войска республики активно используют российские самоходные противотанковые ракетные комплексы, советские БМП, а также бронированные разведывательно-дозорные машины.

Американские эксперты назвали танк Т-90 одним из лучших военных изобретений России со времен Второй мировой войны.