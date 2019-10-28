Болгария попросила отозвать российского дипломата. Его обвинили в шпионаже

По данным ведомства, дипломат уехал после того, как в МИД Болгарии пригласили российского посла.

«Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства государства.

В МИД Болгарии отметили, что указанный дипломат уже покинул территорию страны. Посольство России в Софии пока не прокомментировало ситуацию.

Прокуратура Болгарии сообщила, что завела уголовное производство по делу о преступлении против страны. Фигурантом стал иностранный гражданин, который прибыл в страну в сентябре прошлого года.

В результате проведенного расследования выяснилось, что это гражданин Российской Федерации, который встречался с высокопоставленными должностными лицами, имеющими доступ к секретной информации самой Болгарии, а также ЕС и НАТО.

Целями встреч были разведка и получение информации, составляющей государственную тайну. Собеседник предлагал в обмен на данные различные материальные выгоды. Следователям удалось установить, что россиянин имеет дипломатический статус и должность первого секретаря посольства Российской Федерации в Софии.

Таким образом, он защищен от уголовного преследования по законам другого государства. В этой связи уголовное дело приостановили. Все собранные материалы передали в Министерство иностранных дел.