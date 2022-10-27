Болгария получит от США около 350 тыс долларов на «укрепление связей» | 360°

Мир 27 октября 2022, 11:50 Болгария получит от США около 350 тыс долларов на «укрепление связей»

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Болгария может получить от Соединенных Штатов около 350 тысяч долларов с целью «укрепления связей» между государствами. Об этом написал RT со ссылкой на документ Госдепартамента США.

Деньги пойдут, в первую очередь, на развитие независимых СМИ, на укрепление верховенства права и на развитие гражданского общества.

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Срок реализации данной программы рассчитан на один год. Общее число грантов, которые предоставит Госдеп, — 30. Сумма одного из них варьируется от 500 долларов и до 25 тысячи долларов.

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