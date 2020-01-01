Болгария получила доступ к газу из «Турецкого потока»

Болгария с 1 января сможет получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию. В стране подсчитали, что это позволит сэкономить до 41 миллиона евро.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газовую компанию «Булгаргаз», 30 декабря они подписали соглашение с «Газпром экспорт», согласно которому с 1 января меняется точка доставки российского газа: вместо Негру-Водэ в Румынии это будет турецкая Странджа.

«Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 миллион левов. Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией „Булгаргаз“ и болгарским потребителем природного газа», — отметили в «Булгаргазе».

Кроме этого, Болгария получит дополнительную выгоду в 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов, объявленных оператором «Булгартрансгаз» на вход «Странджа». В связи с этим компания пообещала снизить цены на природный газ в первом квартале года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух нитей газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нить предназначена для снабжения газом Турции, вторая — стран Южной и Юго-Восточной Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод планируется открыть 8 января.

Болгария осенью построила и ввела в эксплуатацию 11-километровый участок газопровода на границе с Турцией.