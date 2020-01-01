Болгария получила доступ к газу из «Турецкого потока»
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газовую компанию «Булгаргаз», 30 декабря они подписали соглашение с «Газпром экспорт», согласно которому с 1 января меняется точка доставки российского газа: вместо Негру-Водэ в Румынии это будет турецкая Странджа.
«Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 миллион левов. Эта экономия обусловлена устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией „Булгаргаз“ и болгарским потребителем природного газа», — отметили в «Булгаргазе».
Кроме этого, Болгария получит дополнительную выгоду в 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов, объявленных оператором «Булгартрансгаз» на вход «Странджа». В связи с этим компания пообещала снизить цены на природный газ в первом квартале года.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух нитей газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нить предназначена для снабжения газом Турции, вторая — стран Южной и Юго-Восточной Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод планируется открыть 8 января.
Болгария осенью построила и ввела в эксплуатацию 11-километровый участок газопровода на границе с Турцией.