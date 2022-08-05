Болгария не справится без российского газа — зиму страна просто не переживет. Однако оплачивать необходимое сырье рублями болгарские власти боятся, сообщил портал Dir.bg.

В материале напомнили, что после перехода на расчет за газ в рубли недружественные страны должны открыть в «Газпромбанке» два счета — валютный и рублевый. На первый приходит оплата в валюте, а после ее продажи на Мосбирже банк зачисляет деньги на второй. Сумма в итоге уходит «Газпрому».

«Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, „Газпром экспорт“ запретят поставки газа, то есть его экспорт станет невозможным», — сказано в публикации.

Рублевую схему в статье назвали новой технологией оплаты, значительно увеличившей риски для покупателей. Заверения ЦБ РФ о том, что возможные нарушения платежей, которые могут вызвать сделки «Газпромбанка», не должны повлиять на запрет на экспорт при добросовестной и соответствующей правилам оплате, болгар не убедили.

В «Булгаргазе» отмечали, что до сих пор ведут переписку с «Газпромом» по поставкам российского топлива.