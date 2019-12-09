Болгария подготовилась к принятию российского газа из «Турецкого потока» с 1 января

«Мы готовы реверсировать поток и обеспечить потребление газа для Болгарии, Греции и Северной Македонии через „Турецкий поток“ с 1 января», — заявил Малинов.

30 ноября в Турции сделали сварной шов, который соединил «Турецкий поток» и «Балканский поток».

«На этой неделе „Булгартрансгаз“ начнет заполнять 11-километровый участок газопровода и измерительную станцию, а турецкая сторона заполнит 140-км участок газопровода на своей территории. Мы будем готовы к 15 декабря, я надеюсь, они завершат к 20 декабря», — рассказал исполнительный директор.

Ранее Екатерина Захариева, глава болгарского МИД, сообщила о завершении к концу 2020 года строительства газопровода на территории Болгарии от турецкой границы до сербской.