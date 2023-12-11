Мир 11 декабря 2023, 16:42 Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа «Фокус»: Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России РИА «Новости»

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Болгарские власти отложат введение повышенных тарифов за транзит российского газа, чтобы вступить в Шенген. Об этом сообщило агентство «Фокус».

Лидеры партий, составивших коалиционное правительство страны, заявили, что Болгария очень близка к Шенгену и не должна упустить этот шанс из-за сборов.

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«Поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути», — подчеркнул бывший премьер-министр Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ.

Другой экс-глава правительства Кирил Петков подтвердил, что власти отложили реализацию плана введения «карательных акцизов» на газ из России.

Болгария установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа 13 октября. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа Title Transfer Facility (TTF).

Ранее Болгария одобрила запрет на использование компанией «Лукойл Нефтохим» в Бургасе российской нефти, начиная с марта 2024 года. С 1 января отменят экспортные квоты, а исключение на переработку нефти из РФ полностью — с 1 марта.