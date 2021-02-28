Болгария отказалась участвовать в маневрах НАТО в Черном море

Болгария отказалась от участия в учениях НАТО Poseidon 21, которые стартовали в Черном море. Это связано тем, что на кораблях болгарских ВМС выявили случаи заражения COVID-19.

По словам начальника штаба румынских ВМС Михая Панаита, болгарский флот не стал участвовать в многонациональных учениях из-за пандемии. В Румынии, уточнил Панаит «Румынскому радио», экипажи кораблей предварительно вакцинировали.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов сообщил ТАСС, что эта информация верна.

«О существующих сложностях мы уведомили румынских коллег еще неделю назад. В экипажах наших кораблей коронавирусом заразились пять человек», — сказал он.

Учения Poseidon 21 начались 27 февраля и завершатся 6 марта. Они проходят под командованием Военно-морских сил Румынии. В маневрах принимают участие 700 военнослужащих из США, Турции, Франции, Греции, Испании и Румынии.

Учения пройдут на суше, море и в воздухе. В них будут задействованы 13 кораблей и девять самолетов.

На земле в плане учений стоят совместные действия при взрыве гидротехнического сооружения на румынском побережье.