Болгария отказалась покупать российский газ

После завершения текущего договора поставок газа Болгария не станет заключать новое соглашение с российским «Газпромом». Об этом «Болгарскому национальному радио» сообщил министр финансов, премьер-министр Асен Василев.

Он отметил, что Болгария надеется на единый контракт по поставкам газа в рамках стран ЕС, а также приступит к поискам альтернативы «Газпрому».

«В нынешней ситуации переговоров с „Газпромом“ не будет. Альтернативой могут послужить поставки из Алжира или Катара. Общеевропейский газовый контракт обсудим на европейском уровне, ожидаем, что этот механизм заработает уже летом», — заявил премьер-министр.

Василиев подчеркнул, что в интересах Болгарии, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.

Ранее экономический аналитик Сергей Колобанов выразил сомнение, что в 2022 году Европа способна сократить потребление российского газа.