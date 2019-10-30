Болгария отказала в выдаче визы российскому дипломату

Дипломат, которому отказали в выдаче визы, все еще находится в Москве, говорится в материале агентства. Решение об отказе принималось в соответствии с рекомендацией неназванного ведомства, с котором было согласование о назначении.

Болгария попросила отозвать российского дипломата. Его обвинили в шпионаже Подробнее

В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва проинформирована об этом решении.

В понедельник, 28 октября, стало известно, что болгарские власти высылают из страны российского дипломата. Его заподозрили в разведывательной деятельности. После этого заместитель главы МИД Александр Грушко заявил об ответных мерах, которые примет российская сторона. По словам политика, что это «принято в дипломатической практике».

Российский дипломат, в отношении которого болгарская прокуратура завела уголовное дело по обвинению в шпионаже, уже покинул страну.