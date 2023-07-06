Мир 06 июля 2023, 20:36 Болгария отказала Украине в поставках оружия Президент Болгарии Радев увидел риск эскалации конфликта в передаче оружия Украине Пресс-центр президента Болгарии

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Украина не получит оружие из армейского резерва Болгарии, потому что выход из конфликта лежит в дипломатической плоскости. Как сообщило издание «24 часа», об этом президент Болгарии Румен Радев заявил в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что не видит военного решения развернувшегося конфликта, а дополнительное вооружение приведет к еще более серьезной эскалации.

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Радев отметил, что уже сейчас ситуация на Украине перешла в стадию борьбы на истощение, что несет риски для всех стран Европы. Последнее приводит к обострению социальной напряженности.

«Я не согласен с предоставлением боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Как главнокомандующий, я несу четкую ответственность за то, чтобы обороноспособность страны не ослабела», — добавил президент страны.

Вопрос о передаче Украине старых военных запасов Болгарии ранее внесли на рассмотрение парламента. Но документ заблокировали оппозиционные партии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что получил отказ от болгарского коллеги в предоставлении оружия. Он заявил, что у них слишком разные взгляды на происходящий конфликт.

«Он считает, нет — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю, нет — это защита, это абсолютно разная философия», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Рада».

При этом он добавил, что нашел понимание со стороны Радева в вопросе энергетики и поддержку разработанной на Украине «формулы мира».

Несмотря на то, что сама Болгария не поставляла оружия на Украину, она не мешала делать это своему предпринимателю Эмилиану Гебреву, который обеспечивал ВСУ снарядами с 2014 года. В конце июня его арсеналы в городе Карбонате уничтожил пожар. Это второе происшествие с этим складом за год. В прошлом году он тоже загорелся, но тогда пламя быстро потушили.