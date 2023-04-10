Мир 10 апреля 2023, 23:07 Болгария опровергла бесплатную передачу истребителей МиГ-29 Украине Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине истребителей МиГ-29 за новые самолеты РИА «Новости»

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Минобороны Болгарии подтвердило передачу истребителей МиГ-29 Украине, но при условии, что другие страны поставят ей за это более современные боевые самолеты. Бесплатно страна передавать истребители Киеву не собирается, сообщило агентство EFE.

«Министерство обороны не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении болгарских истребителей МиГ-29 Украине», — отметили в ведомстве.

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В болгарском Минобороны подчеркнули, что такое решение привело бы к дефициту способностей вооруженных сил страны. Последнее напрямую противоречит ее Конституции.

Сейчас у Болгарии есть 16 истребителей МиГ-29, причем в рабочем состоянии из них только шесть. Веденные против России санкции лишили государство возможности получать техническую помощь от РФ.

О контактах Болгарии с партнерами по поводу поставок истребителей Украине стало известно из попавших в свободный доступ секретных данных Пентагона. По данным EFE, если страна сейчас решит передать свои истребители Киеву, то останется вообще без истребителей как минимум на полтора года.

В 2019 году болгарские власти закупили у США восемь новых F-16, но из-за пандемии передачу истребителей стране отложили с 2023 на 2025 год. Заступать на боевое дежурство самолеты вообще смогут только в 2027 или 2028 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Польша поставит для нужд ВСУ 200 бронетранспортеров Rosomak. В пакет военной помощи также войдут истребители МиГ, минометы и ракеты.