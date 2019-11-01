Болгария объяснила причину конфликта с дипломатами из России
В Болгарии рассказали, почему выслали из страны российского дипломата. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на премьер-министра республики Бойко Борисова.
Болгария отказала в выдаче визы российскому дипломатуПодробнее
По его словам, дипломат из России пытался завербовать политика при должности.
Бойко Борисов также отметил, что Болгария в прошлом году не принимала участия в высылке дипломатов на фоне «дела Скрипалей».
«Но когда дипломат высокого уровня вербует моих начальников, то мы отреагировали мгновенно», — подчеркнул премьер-министр в эфире телеканала bTV.
Кроме того, Борисов прокомментировал отказ в визе военному атташе России. Он заявил, что дипломата заметили в «санкционных списках».
Ранее власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии.