Болгария намерена сократить закупки российского газа

«Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны», — цитирует министра «Утро.ру».

Петкова добавила, что к концу 2020 года 50% потребления природного газа в Болгарии будет диверсифицировано за счет поставок из Азербайджана и поставок СПГ. По данным издания, соответствующее заявление министр сделала после рабочего визита в Штаты. Она встретилась с коллегами из Минэнерго США и представителями СПГ-индустрии.