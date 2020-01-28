Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России. Она начнет получать газ из других источников, в том числе из США. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны», — цитирует министра «Утро.ру».
Петкова добавила, что к концу 2020 года 50% потребления природного газа в Болгарии будет диверсифицировано за счет поставок из Азербайджана и поставок СПГ. По данным издания, соответствующее заявление министр сделала после рабочего визита в Штаты. Она встретилась с коллегами из Минэнерго США и представителями СПГ-индустрии.