Болгария начнет транзит газа через «Турецкий поток» с 2020 года

Транзит газа в Грецию и Северную Македонию через территорию Болгарии начнется 1 января 2020 года. Поставки будут осуществляться через «Турецкий поток», сообщил исполнительный директор «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

По его словам, болгарская сторона подготовилась к случаю, если в начале следующего года будет закрыт транзит газа из России через украинскую территорию.

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«30 ноября Турция сделала „золотой“ сварной шов, который соединил „Турецкий поток“ с нашим газопроводом „Балканский поток“. Уже на текущей неделе „Булгартрансгаз“ начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке», — сказал Малинов болгарской газете «24 часа».

Он добавил, что Болгария будет готова к транзиту к 15 декабря, а турецкая сторона должна закончить работы к 20 числу.

Кроме того, к началу лета 2020 года будет завершено строительство участка «Балканского потока» до сербской границы. После открытия транзита по газопроводу будут прокачивать порядка 8,75 миллиона кубометров газа в день.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Болгария умышленно тормозит строительство «Турецкого потока». В свою очередь болгарский премьер Бойко Борисов пояснил, что это происходит из-за выполнения «обязательных процедур» Евросоюза.