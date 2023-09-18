Мир 18 сентября 2023, 10:52 Болгария начала проверку после сообщений об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом Минобороны Болгарии проверяет данные об упавшем дроне с боеприпасом у моря

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Министерство обороны Болгарии отправило саперов на побережье Черного моря после сообщений об упавшем там беспилотнике с предметом, который похож на бомбу. Информация об этом появилась на сайте военного ведомства.

Спецподразделение, состоящее из пяти военных, выехало на место 18 сентября.

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«Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания», — рассказали в министерстве.

Местные жители вечером 17 сентября сообщили, что обнаружили БПЛА с прикрепленным к нему боеприпасом на беру моря около села Тюленово Добричской области. После этого территорию оцепили.

Телеканал БНТ озвучивал две версии случившегося: дрон либо вынесло течением, либо он упал во время полета на берег. На опубликованной фотографии можно заметить, что к беспилотнику скотчем прикрепили предмет, похожий на взрывное устройство.