Болгария договорилась о поставках газа из США по цене ниже российской

Болгария будет получать сжиженный природный газ от США по более низким ценам, чем ранее закупала у российской компании «Газпром». Об этом говорится в сообщении пресс-службы болгарского правительства.

«Согласованы реальные поставки из США с июня по цене ниже, чем у „Газпрома“», — говорится в сообщении правительства.

Ранее стало известно, что Болгария отказалась закупать газ из России и оплачивать поставки по новой схеме за рубли.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова сообщала, что Болгарии нужно постараться, чтобы заполнить подземные хранилища на 80%.

Указ президента РФ Владимира Путина о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами вступил в силу 1 апреля.

Президент сообщил, что для оплаты газа западные страны должны будут открыть счета в российских банках.