Болгарии предрекли хаос и нищету без российского газа

Болгарию ждут тяжелые времена, когда Россия прекратит поставлять в страну свой газ. Восполнить его нехватку государство не сможет и столкнется с остановкой производств и закрытием предприятий.

Мнения экспертов о будущем Болгарии собрал портал Dir.bg. Прогнозы оказались пессимистичными.

Бывший замминистра энергетики Явор Куюмджиев напомнил, что в числе национальных интересов страны — обеспечение ее жителей теплом и электричеством по приемлемым ценам, а бизнеса — необходимыми для существования и нормальной работы ресурсами.

«Наступит хаос», — оценил он ситуацию после прекращения поставок газа из РФ.

В 2021 году, подчеркнул Куюмджиев, Болгария потребила 3,2 миллиарда кубометров газа. Из этого объема около 75% поступило из России.

«Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно», — заключил политик.

Резкое сокращение поставок топлива, добавила председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, ударит по хлебопекарной промышленности. Заводы останутся без сырья и прекратят работу.

Тенденции в сельском хозяйстве тоже будут негативными. Дефицит топлива и повышение цен приведут к закрытию многих предприятий, а остановка двух заводов по выпуску удобрений поставит отрасль под угрозу. Предприниматели предрекают обвал урожайности кукурузы и подсолнечника.

А если болгарские власти не найдут выход из ситуации, медицинские учреждения страны следующей зимой останутся с холодными батареями.