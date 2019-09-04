На заявление МИД Болгарии о том, что Советский Союз не помог освободить Европу от гитлеровской Германии, нужно жестко ответить. Такое мнение выразил член Совета Федерации Олег Морозов.

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«Они хотят прийти к тезису о том, что Советский Союз так же виноват в начале войны и жертвах, как и тот, кто ее начал — фашистская Германия», — заявил сенатор. Его процитировала газета «Взгляд».

Он напомнил, что российские солдаты погибали за независимость Болгарии и за ее место на «политической карте мира».

Ранее внешнеполитическое ведомство Болгарии поставило под сомнение факт, что освобождение Европы связано с борьбой Советской армии с фашистами. Так, в заявлении МИД сказано, что «щиты Советской армии" принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.

Поводом для такого резкого высказывания послужило открытие в российском посольстве в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы. Диппредставители РФ оказались обескуражены такой реакцией своих коллег из МИД Болгарии.