Болгарии объяснили, на каких условиях Россия возобновит поставки газа

Поставки газа в Болгарию возобновят в любой момент, как только покупающая сторона согласится платить за него согласно требованиям «Газпрома». Об этом заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, ее слова привел ТАСС.

Дипломат отметила, что многие эксперты выступили за прагматизм и возвращение к договору с «Газпромом», действующим до конца 2022 года.

«Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует „Газпром“, поставки возобновятся», — подчеркнула Митрофанова.

Посол отметила, что в Болгарии ситуация с газом очень сложная, даже сделка с Азербайджаном ее не спасла. За последние два месяца зафиксирован рост стоимость голубого топлива, что негативно сказывается на бизнесе и индивидуальных хозяйствах.

Россия 27 апреля полностью приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой в рублях. В «Газпроме» сообщили, что транзит возобновят при условии оплаты в соответствии с новым порядком.