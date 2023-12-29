29 декабря 2023, 09:55
«Болезненный зуд военачальников». Сенатор ответил на призыв Нидерландов готовиться к войне с Россией
Сенатор Пушков назвал зудом заявление главкома Нидерландов о войне с Россией
Нидерланды присоединились к призыву других небольших европейских стран готовиться к якобы вероятной войне с Россией. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал такие заявления болезненным зудом военачальников. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«И главком Вооруженных сил Нидерландов [Мартин Вийнен] туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — заявил он.
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Сенатор обратил внимание на то, что зачастую чем меньше страна, тем яростней она рвалась в бой. Алексей Пушков заявил, что от таких государств ничего не зависело и не им принимать решение о боестолкновении.
По его мнению, власти таких стран, как Нидерланды, прекрасно понимали, что Россия не угрожала им. Именно поэтому, уверен сенатор, они позволяли себе делать провокационные заявления и принимать грозный вид, который никого не напугает.
Мартин Вийнен призвал набрать в армию больше резервистов и добровольцев. Он заявил, что нидерландскому обществу следует подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.
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