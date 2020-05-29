«Болезнь занимает половину, остальное — это политика». Лукашенко — о пандемии коронавируса
Белорусский президент Александр Лукашенко пришел к выводу, что болезнь в пандемии коронавируса занимает половину, остальное — это политика. Главу государства процитировала «Газета.ru».
«Это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное — это политика», — выразил уверенность Лукашенко.
По данным издания, соответствующее заявление он сделал во время визита на Минский тракторный завод.