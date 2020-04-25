Болезнь Альцгеймера научились диагностировать на ранней стадии

Исследователи Гетенбургского университета Швеции разработали новый тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера, основанный на количестве фосфорилирования тау-белка, выявленном обычным анализом крови.

Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Lancet Neurology. Авторы уточнили, что этот недуг вызывает кардинальные изменения двух видов нервных клеток. У больных начинают формироваться внеклеточные образования и появляются излишние скопления нейрофибрильных нитей, которые способствуют развитию деменции не только в случае болезни Альцгеймера.

Авторы работы утверждают, что определение этих двух факторов поможет выявить признаки заболевания на ранней стадии его развития. Новый метод диагностики основан на «измерении степени фосфорилирования (участие в метаболизме нервных клеток — прим. ред.) тау-белка (Р-тау181) в ходе простого анализа крови человека».

Предложенный метод гораздо дешевле, качественнее и доступнее уже существующих. Шведские ученые надеются, что их тест войдет в «практику участковых терапевтов». Помимо этого, тес поможет контролировать действенность лечебных препаратов против болезни Альцгеймера. Они надеются, что лекарство вскоре появится.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали для профилактики болезни Альцгеймера давать больше умственных нагрузок мозгу. Нужно также давать организму физические нагрузки и не злоупотреблять красным мясом, солью и сахаром.