Болельщики спасли падающего кота американским флагом. Видео

В США во время матча американского футбола болельщики на стадионе спасли кота, который повис на опасной высоте, зацепившись когтями за трос. Котик упал, приземлившись на флаг, который растянули фанаты. Об этом сообщило издание NY Daily News.

Страсти накалились во время игры между Miami Hurricanes и Appalachian State Mountaineers. Все внимание болельщиков на стадионе Hard Rock было приковано к коту, который забрался на опасную высоту. На видео можно заметить, как котик болтается наверху, рискуя потерять одну из своих жизней.

Пятнистый акробат сначала ухватился за проволоку двумя лапами, а потом висел на одной. Болельщики наблюдали за котом, затаив дыхание. Они растянули американский флаг и приготовились ловить маленького каскадера. Кот провисел несколько секунд, после чего отцепился. Он полетел вниз и приземлился прямо на флаг, что вызвало ликование на трибунах.

Люди начали тискать кота, но он своим поведением дал понять, что не нуждается в ласках — начал царапаться и вырываться.

Ранее в Сети набрало популярность видео, на котором кот скосил глаза на нитку с иголкой.