Мир 11 декабря 2023, 22:39 Более тысячи россиян вывезли из сектора Газа и доставили на родину МИД: в РФ доставили более тысячи эвакуированных из Газы соотечественников Unsplash

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Более одной тысячи россиян удалось вывезти из сектора Газа через пограничный переход «Рафах» и доставить на родину. Об этом сообщили в МИД РФ.

Речь идет о 1050 соотечественниках, уточнили представители ведомства. Там также рассказали, что российские дипмиссии в Каире, Рамалле и Тель-Авиве, профильные подразделения МЧС и МИД продолжают работать для скорейшего завершения эвакуации россиян.

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Накануне спецборт МЧС с вызволенными из палестинского анклава гражданами РФ и членами их семей вылетел из Египта в Москву. До этого российское чрезвычайное ведомство направило самолет с 20 тоннами гумпомощи для Газы.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации россиян из палестинского анклава, а также в доставке гуманитарного груза из РФ в сектор Газа.