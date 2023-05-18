Мир 18 мая 2023, 15:37 Более тысячи россиян убежали в Финляндию от частичной мобилизации — СМИ STT: более 1,1 тысячи россиян уехали в Финляндию после частичной мобилизации Unsplash

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Более 1,1 тысячи граждан России попросили убежища в Финляндии после объявления на родине частичной мобилизации осенью 2022 года. Об этом сообщило агентство STT, ссылаясь на главу отдела иммиграции МВД страны Санну Саттер.

Агентство написало, что после начала мобилизации из России уехали в Финляндию 1179 человек.

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«Однако решения о предоставлении убежища еще не приняты», — сказала Саттер. Ее процитировало издание Aamulehti.

По ее словам, Северные страны уже обсудили вопрос о предоставлении убежища россиянам, которые уехали от призыва. Однако финские власти пока медлят с ответом. Они ждут, когда управление Евросоюза по вопросам убежища примет нужные решения.

Еще в ноябре 2022 года ФСБ сообщила, что за третий квартал прошлого года из страны уехало 9,7 миллиона человек. Практически 70% всех выездов пришлись на Финляндию, Турцию, Грузию, Абхазию и Казахстан.