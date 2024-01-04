Мир 04 января 2024, 10:52 Более тысячи россиян решили депортировать из Латвии Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам, почти 800 из них старше 60 лет Silas Stein / Global Look Press

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Процедура депортации из Латвии грозит 1167 гражданам России. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам миграции и гражданства прибалтийской республики.

«По последним сведениям, 1167 гражданам России грозит депортация из Латвии. Они не выполнили требования по закону об иммиграции и не подали запрос на получение вида на жительство в стране», — отметили журналисты.

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Представитель ведомства уточнил, что среди высылаемых поровну женщин и мужчин, а 789 россиян старше 60 лет.

«Для Латвии процесс депортации станет очень обременительным и сложным. Если россияне не выедут из республики спустя 30 дней после приказа о высылке, то их депортируют принудительно», — отметила председатель управления Майра Розе.

В августе 2022 года правительство Латвии решило продлевать временный вид на жительство гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать только при успешном прохождении экзамена по латвийскому языку к сентябрю 2023 года.

Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркивал, что страна примет соотечественников в случае их депортации из республики.