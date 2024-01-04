04 января 2024, 10:52
Более тысячи россиян решили депортировать из Латвии
Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам, почти 800 из них старше 60 лет
Процедура депортации из Латвии грозит 1167 гражданам России. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам миграции и гражданства прибалтийской республики.
«По последним сведениям, 1167 гражданам России грозит депортация из Латвии. Они не выполнили требования по закону об иммиграции и не подали запрос на получение вида на жительство в стране», — отметили журналисты.
Реклама
Представитель ведомства уточнил, что среди высылаемых поровну женщин и мужчин, а 789 россиян старше 60 лет.
«Для Латвии процесс депортации станет очень обременительным и сложным. Если россияне не выедут из республики спустя 30 дней после приказа о высылке, то их депортируют принудительно», — отметила председатель управления Майра Розе.
В августе 2022 года правительство Латвии решило продлевать временный вид на жительство гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать только при успешном прохождении экзамена по латвийскому языку к сентябрю 2023 года.
Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркивал, что страна примет соотечественников в случае их депортации из республики.
Латвия
Законы
Россия
Реклама
Реклама