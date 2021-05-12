Больше тысячи ракет выпустили по Израилю за 38 часов

Более тысячи ракет было выпущено по израильской территории с начала обострения конфликта. Под огнем оказались южная и центральная части страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«38 часов. 1050+ ракет по Центральному и Южному Израилю. Это. Должно. Закончиться», — говорится в сообщении в официальном Twitter ЦАХАЛ.

Военные также заявили о ликвидации нескольких ключевых фигур разведки палестинского движения ХАМАС. В частности, были убиты руководитель отдела безопасности военной разведки Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса.

Обстановка на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 11 мая. Представители ХАМАС заявляли, что массированные обстрелы Израиля — ответ на авиаудары по территории Палестины.

За последние два дня погибли 30 человек. Более 200 человек ранены. В МИД Израиля заявили, что двое граждан страны погибли при ракетных обстрелах из Газы.

По последним данным, из-за ракетного обстрела в городе Лод, который находится к востоку от Тель-Авива, погиб ребенок. Об этом сообщили местные СМИ. По данным The Jerusalem Post, скончалась семилетняя девочка.