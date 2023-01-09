Мир 09 января 2023, 21:43 Более тысячи ошибок обнаружили в США на мемориале в честь Корейской войны NYT: в США на мемориале в честь Корейской войны обнаружили 1015 ошибок в именах погибших freepik

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В США на гранитных плитах мемориала в честь Корейской войны историки обнаружили более тысячи орфографических ошибок в именах погибших военнослужащих. Сообщение об этом появилось в газете The New York Times.

На черном граните выгравировано 36 634 имени американских военных, погибших во время Корейской войны. Мемориал стоимостью 22 миллиона долларов установлен на Национальной алее в Вашингтоне, его открыли 27 июня 2022 года. Историк Хэл Баркер, изучающий Корейскую войну, обнаружил 1015 орфографических ошибок в именах военных.

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«Это просто чертов беспорядок, полный старых бухгалтерских ошибок и опечаток», — процитировала газета Баркера.

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По его словам, в список попали 245 имен военных, гибель которых не связана с Корейской войной. В списке нет 500 имен американских военнослужащих, которые должны быть на плитах.

Большую часть средств на монумент представило правительство Республики Корея, уточнили в газете.

На Украине предположили, что Россия предложит урегулировать конфликт по «корейскому сценарию», то есть проложить новую «38 параллель». Речь идет о создании демилитаризованной зоны, как между КНДР и Южной Кореей, которая проходит по 38-й параллели северной широты.