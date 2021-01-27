Более тысячи норок в Испании уничтожат из-за вспышки коронавируса на ферме
Более тысячи норок будут истреблены на северо-западе Испании. Власти автономной области Кастилия-и-Леон приняли решение об уничтожении животных из-за распространения коронавируса на ферме, сообщило Europa Press.
Вспышка коронавируса произошла на ферме по разведению американских норок в провинции Авила. Правительство региона распорядилось в рамках профилактики распространения инфекции уничтожить более тысячи животных с этой фермы.
Случаи заражений коронавирусом на норковых зверофермах уже неоднократно фиксировали в странах Европы, в том числе в Италии, Швеции, Финляндии и Греции. В Испании это уже третья вспышка инфекции норок, прежде заболевания были выявлены на фермах в Галисии и провинции Теруэль. Первыми уничтожать норок после случаев заражения начали в Дании.
В США ранее выявили первый случай коронавируса у горилл из зоопарка Сан-Диего. Предположительно, они могли подхватить инфекцию от работника, переболевшего COVID-19.