Более тысячи норок в Испании уничтожат из-за вспышки коронавируса на ферме

Вспышка коронавируса произошла на ферме по разведению американских норок в провинции Авила. Правительство региона распорядилось в рамках профилактики распространения инфекции уничтожить более тысячи животных с этой фермы.

Случаи заражений коронавирусом на норковых зверофермах уже неоднократно фиксировали в странах Европы, в том числе в Италии, Швеции, Финляндии и Греции. В Испании это уже третья вспышка инфекции норок, прежде заболевания были выявлены на фермах в Галисии и провинции Теруэль. Первыми уничтожать норок после случаев заражения начали в Дании.

В США ранее выявили первый случай коронавируса у горилл из зоопарка Сан-Диего. Предположительно, они могли подхватить инфекцию от работника, переболевшего COVID-19.