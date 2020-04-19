Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине

По данным минздрава, всего заболевших коронавирусом на Украине 5449 человек, из них умерли 141, выздоровели 347.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина может прекратить свое существование, когда закончится пандемия коронавируса. Власти страны сейчас больше беспокоят деньги от МВФ, чем борьба с инфекцией, считает она.