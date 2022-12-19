Мир 19 декабря 2022, 07:57 Более тысячи человек собрались на митинг против антироссийских санкций перед базой НАТО в Италии Митинг против антироссийских санкций прошел около базы НАТО в Италии flickr

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Манифестация против НАТО и санкций в отношении России прошла в итальянском городе Авиано, который расположен около базы Северного альянса. На ней находятся американские военные. Об этом написал ТАСС.

Организатором акции стало общественно-политическое объединение «Единая Италия», Его основатель Амедео Авондет сообщил агентству, что «Единую Италию» зарегистрируют в качестве политической партии уже 1 января.

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«Мы постепенно растем, в наших рядах есть и представители правых, и крайне левых, а также бывшие члены Движения „5 звезд“. Для нас политика — это и преодоление идеологических барьеров», — сказал он.

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Также организатором акции стал «Фронт несогласия», представляющий крайне левых. Манифестацию поддержал ряд ассоциаций и организаций разной политической направленности из разных итальянских регионов. Протестующие потребовали перестать поставлять оружие на Украину, а уходящие на это деньги отдавать на помощь семьям и компаниям из Италии, которые испытывают экономические проблемы.

Участники акции также выступили против русофобии и поддержали идею установления многополярного мира, который будет основан на уважении суверенитета и особенностей каждой отдельной страны и народа.