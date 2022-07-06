Более тысячи афроамериканок попросили Байдена вернуть в США арестованную в России баскетболистку

Темнокожие американки, среди которых представители спорта, шоу-бизнеса, политики, общественные деятели, обратили к президенту США Джо Байдену. Они попросили помочь с возвращением на родину баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом написала газета The Washington Post. Спортсменку обвинили в России в контрабанде наркотиков.

Послание президенту подписали почти 1200 афроамериканок. Они призвали главу Белого дома «заключить сделку для скорого и безопасного возвращения Бриттни домой». В письме сказано, что Байден должен доказать на деле, что этот вопрос для в приоритете.

Документ среди прочих подписала Бернис Кинг. Она является дочерью известного борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга. Также в послании отметились бывшая исполняющая обязанности председателя Национального комитета Демократической партии Донна Бразил, профессиональная баскетболистка и тренер Дон Стэйли, актриса Аника Нони Роуз.

«Письмо — это поддержка, поддержка группы темнокожих женщин, которые пытаются спасти другую темнокожую женщину», — заявила Стэйли.

Ранее на это неделе стало известно об открытом письме арестованной в России Грайнер к Байдену. Она попросила президента не забывать о ее деле и предпринять все возможное для ее возвращения в Штаты.

Грайнер арестована до 20 декабря за попытку нелегально ввезти на территорию России гашишное масло через аэропорт Шереметьево.