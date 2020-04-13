Более трех тысяч заразившихся коронавирусом отметили на Украине

За прошедшие сутки зафиксировали 325 новых случаев заражения. Всего от коронавируса погибли 93 человека, 97 пациентов справились с заболеванием.

Ранее доктор биологических наук и академик РАН Михаил Кирпичников определил пик коронавируса в России. По его словам, вершину заболеваемости и смертности страна достигнет в конце апреля-начале мая.