Более трех тысяч заразившихся коронавирусом отметили на Украине
Специалисты Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины подчеркнули, что в стране зарегистрировали 3 102 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт «Страна.ua».
За прошедшие сутки зафиксировали 325 новых случаев заражения. Всего от коронавируса погибли 93 человека, 97 пациентов справились с заболеванием.
Ранее доктор биологических наук и академик РАН Михаил Кирпичников определил пик коронавируса в России. По его словам, вершину заболеваемости и смертности страна достигнет в конце апреля-начале мая.